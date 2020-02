L'ambient familiar domina al carnaval reganser de Sant Joan

Després de Dimecres de Cendra el Rei Carnestoltes ha ressuscitat aquest dissabte a la tarda per portar la festa de les disfresses a Sant Joan de Vilatorrada. En la rua, que ha tingut lloc una setmana més tard del que és habitual per evitar coincidir amb pont de les Festes de la Llum de Manresa, els protagonistes han sigut sobretot les famílies i hi havia molts grups integrats amb pares i nens. De fet, aquest any s'ha creat la categoria del premi de comparses escolars.

Ha estat una festa participada que ha passat pels principals carrers del municipi. Els grups de joves anaven a la cua del seguici carnavalesc seguint el ritme de músiques dance. Es tardava mitja hora en veure tot la rua, que encapçalava el Rei Carnestoltes i el seguia una xaranga disfressada amb la granota i la màscara que la sèrie La Casa de Papel ha popularitzat. Hi havia diversitat de temes entre els participants, des d'uns dormilegues a punt d'anar a dormir a un grup vestit típic de catalans.