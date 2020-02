La Llum amplia els carnavals tardans

El Carnestoltes de Sant Joan de Vilatorrada ha canviat de dates per no coincidir amb el pont de la Llum

ARXIU/SÍLVIA BELMONT

Cada any hi ha més municipis de les nostres comarques que celebren el Carnestoltes una setmana després de l'habitual. La Festa de la Llum de Manresa, divendres de la setmana passada, ha contribuït a ampliar enguany els anomenats carnavals tardans amb la incorporació del de Sant Joan de Vilatorrada, que també se celebra avui. El municipi se suma a festes històriques com les d'Avinyó, Navarcles i Moià i a moltes d'altres que en els últims anys han apostat per no coincidir amb les grans cites de Solsona i Sallent.

A Sant Joan de Vilatorrada, a més, la festa arriba amb novetats. El concurs incorpora una categoria de comparsa escolar i s'amplien les entitats col·laboradores amb els Vilatorrats Grup i l'Esplai Lairet, que se sumen a l'associació teatral Minairons. També s'afegeix un nou espai de festa: la Sala Cal Gallifa, que acollirà a partir de les 8 una botifarrada popular i, tot seguit, un concert amb el grup surienc Shumbia.

Un dels carnavals tardans pioners, el d' Avinyó, celebra el 40è aniversari. La festa viurà avui els actes centrals amb la rua de disfresses, a partir de les 5 de la tarda, i el sopar i el ball de nit a la sala polivalent amb l'orquestra Tropical. Amb motiu de l'aniversari, s'han ampliat els dies de celebració, de dijous a diumenge, hi haurà algunes sorpreses i s'ha estrenat marxandatge de la festa com bosses i samarretes.

Navàs viurà avui una nova edició del Carnestoltes Infantil Reganser. A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, s'iniciarà la rua amb les xarangues els Diabòlics i els Trastok'ts Street Band fins al Pavelló Blau, on es farà el concurs de disfresses, que ha augmentat la dotació econòmica dels premis, i hi haurà l'actuació del grup infantil Atrapasomnis. Finalment, es farà un sopar popular, amb pa amb tomàquet i botifarra.

El Rebot ja té a punt el Carnavarcles, amb la rua de disfresses d'avui com a acte estrella. El tret de sortida serà a les 6 de la tarda al carrer de Pau Claris i enguany recupera el recorregut que es va fer fins al 2018. Acabarà al pavelló, on hi haurà espectacle infantil amb Jaume Barri, botifarrada, entrega de premis i concert amb Boca Molls i Los Solfamidas PD.

Sant Fruitós de Bages se suma a la festa amb una doble proposta: per al públic familiar a la tarda i per als joves a la nit. La cercavila familiar començarà a les 5 des de la plaça Alfred Figueras i la rua acabarà al pavelló, on les famílies podran gaudir de les populars cançons del grup Xiula! El torn del públic jove serà a partir de 3/4 de 10 de la nit amb una rua que acabarà al pavelló, on, a partir de 2/4 de 12 de la nit, hi haurà l'actuació del grup Hey!Pachucos!

La Perla ja va arribar ahir a Gironella per portar la festa a la mainada i avui protagonitzarà la cercavila de disfresses pels carrers de la vila, que comença i acaba al parc del Paco, on es farà el final de festa i l'entrega de premis a les comparses i aparadors. A la mitjanit, el Local del Blat acollirà el ball amb l'orquestra Dalton Bang i DJ Weah.

El nucli del Borràs acull aquesta tarda el Carnestoltes de Castell-bell i el Vilar. La rua incorpora com a novetat un espai davant l'edifici de l'ajuntament perquè els grups i les comparses puguin ballar les coreografies que han estat preparant aquests darrers dies. La rua sortirà de l'escola Jaume Balmes, a les 4 de la tarda, i acabarà al nou espai d'aparcament darrere les galeries del Borràs, on es farà la festa final.

A Monistrol de Montserrat la rua de disfresses començarà a les 5 de la tarda del carrer del Pla i acabarà a la sala Joan Carles Amat amb espectacle infantil i berenar. A partir de 2/4 d'1 de la matinada, hi haurà ball amb DJ.

Per la seva banda, Calaf celebra la Festa del Pellofa amb el concurs de botigues i la rua, que culminarà amb el pregó de les Reines Pellofa i l'entrega de premis a l'envelat. Tot seguit, hi haurà el correbars i el ball de disfresses amb la música de l'orquestra Mitjanit, Sixtus i DJ Markus Wolf.

També hi ha Carnaval a Vilanova del Camí, amb una rua que començarà a les 9 del vespre i festa a Can Papasseit amb el grup Eko, i a Masquefa, on les comparses desfilaran, a partir de 2/4 de 7, des de l'avinguda de la Línia fins a la fàbrica Rogelio Rojo, on a la nit hi haurà ball de disfresses.