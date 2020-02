Tres autocars del Bages no arriben a l'acte de Perpinyà pel caos circulatori de l'AP-7

Interior d'un dels autocars que no ha pogut arribar a Perpinyà pel caos circulatori

Els passatgers de tres autocars del Bages que anaven a participar a l'acte independentista que ha tingut lloc a Perpinyà aquest dissabte no han arribat pel caos circulatori de l'AP-7. Fins a la ciutat de la Catalunya Nord s'hi han desplaçat molts més autocars i cotxes del que l'organització preveia, i les dimensions de Perpinyà, amb uns 120.000 habitants, no han pogut absorbir la gran quantitat de vehicles. De la comarca han sortit 22 autocars (vuit ho han fet des de Manresa), amb els que s'han desplaçat unes 1.300 persones.

La importants retencions que registrades a l'AP-7 aquest matí han fet que la majoria dels busos bagencs tardessin més de quatre hores a arribar a Perpinyà i han hagut d'aparcar a més de dos quilòmetres de distància d'on ha tingut lloc l'acte polític. Els tres autocars que han arribar tard no han ni accedit a l'interior de Perpinyà. Les instruccions per a aquests busos era tornar sense parar a la ciutat davant la impossibilitat de trobar-hi un lloc per a aparcar. A les 7 de la tarda la majoria de busos bagencs ja han tornat als municipis d'on havien sortit.

Els responsables de l'ANC del Bages i Moianès agraeixen les persones que aquest dissabte han decidit participar en l'acte, que ha tingut Carles Puigdemont com a protagonista, i lamenten que hi haguessin autocars que no poguessin accedir a la ciutat.