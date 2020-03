Prop de 200 persones recullen més de dues tones de brutícia a la llera del Llobregat a Sallent

Prop de 200 persones han anat aquest diumenge matí fins a la Llera del riu Llobregat en el seu pas per Sallent. A través de l'acció de neteja s'han pogut recollir fins a 1.980 kg de rebuig i 160 kg d'envasos. Una de les organitzadores, Xènia Estragués ha valorat molt positivament la mobilització i la resposta que hi ha hagut per part de la gent. Assegura que "no es podia saber la quantitat de gent que vindria però ha sigut tota una sorpresa". L'objectiu era treure tots els residus que el temporal Glòria va deixar en el seu pas per Sallent i també tota la brutícia dels mateixos usuaris. La Planta de Sallent ha sigut una de les empreses que ha col—laborat amb la neteja i a través de bosses de ràfia que han repartit anaven seleccionant ells mateixos els materials.

A Sallent, prèviament, ja s'havien organitzat altres neteges, com per exemple a darrere de les pistes de tenis, a les forques entre altres ubicacions. Malgrat tot, es feia sota el nom d'Esquerra Republicana de Sallent. Des de l'oposició es va demanar que es pogués obrir més al poble sense l'etiqueta d'un partit a darrere i Estragués explica que "la proposta es va veure amb bons ulls si això feia que més gent s'animés, i així ha sigut".

Totes aquelles persones que s'hi han acostat han pogut tenir un petit refrigeri d'agraïment. Amb tot, malgrat no ser una acció impulsada des de l'Ajuntament, tant regidors com oposició també s'hi han acostat. Des de la mateixa organització es preveu convocar una altra recollida més endavant.