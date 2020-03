Mor el monjo de Montserrat Just Llorens i Llonch

La comunitat benedictina de Montserrat acomiada aquest dilluns el monjo Just Llorens i Llonch, que ha mort diumenge als 86 anys d'edat. En feia 65 que era monjo. La missa exequial té lloc a 3/4 d'11 a la Basílica de Santa Maria, presidida per l'abat Josep M. Soler.

Just M. Llorens i Llonch va néixer a Sabadell (diòcesi de Terrassa) el 14 d'octubre de 1933. Va entrar al noviciat l'1 d'agost de 1953 i va fer la professió simple el 6 d'agost de 1954. La professió solemne la va realitzar el 15 d'agost de 1957 i va ser ordenat sacerdot el 24 de setembre de 1960. Posteriorment es va llicenciar en pastoral i catequètica a Brussel·les.

Com a monjo va realitzar molts i diversos serveis dins de la comunitat. Des del 1975 fins al 1993 va treballar en la producció artística de ceràmica en el taller que llavors hi havia a Montserrat. En diferents períodes de la seva vida monàstica va exercir com a cerimonier -responsable de les celebracions litúrgiques- i com a refetorer -responsable de la cuina-. Entre els anys 1993 i 2007 va residir a la casa dependent del Miracle (Solsonès).

El P. Just M. va tenir sempre un gran interès per les llengües i va ser un bon coneixedor de la llengua catalana en particular. Va traduir nombrosíssimes obres de caire religiós, especialment amb posterioritat al Concili Vaticà II. També va treballar assíduament en la traducció de documents, al·locucions pontifícies o episcopals, articles i altres textos breus, sobretot per a les revistes Documents d'Esglésiai Qüestions de Vida Cristiana.