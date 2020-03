Sallent preveu implantar el sistema de contenidors tancats l'any vinent

L'equip de govern a Sallent (ERC) ha dissenyat un pla per canviar l'actual sistema de recollida d'escombraries amb l'objectiu de reciclar més i reduir costos. Amb l'actual model de contenidors convencionals, el municipi només recicla el 38% dels seus residus. Per revertir aquesta situació i arribar al 80% el consistori aposta per implantar contenidors amb control d'accés, on el rebuig i l'orgànica estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada i uns dies determinats. La previsió és que el nou sistema entri en funcionament a final de l'any vinent.

Segons el regidor de Sostenibilitat, Miquel Estruch, un dels principals objectius del canvi de model és estalviar, perquè «es paga en funció del que es recicla» i, per tant, «ara es paga més del que es té previst perquè es recicla poc». Tot i així, Estruch assegura que Sallent és un poble on el reciclatge no és un punt dèbil, però no s'arriba als objectius acordats en alguns contenidors, com són els d'orgànica i de rebuig. D'altra banda, el vidre, els envasos i el cartró sí que es reciclen bé i, per tant, seguiran com fins ara.

En aquest sentit, els contenidors de rebuig i d'orgànica passaran a ser «tancats». Això comportarà que els veïns i veïnes del municipi hauran de disposar d'una targeta personalitzada per tal de poder-los obrir i, d'aquesta manera, des de l'ens es podrà saber qui recicla i qui no i poder implantar millores.

Amb el canvi de sistema també hi ha previst fer una reorganització dels contenidors perquè «hi ha carrers que en tenen molts i d'altres que cap, per tant, s'ha de mirar que tot quedi de manera equitativa i equilibrada» assegura el regidor. D'altra banda, les grans empreses i comerciants disposaran d'un sistema de recollida porta a porta, però «s'haurà de valorar tots els casos i saber quines necessitats tenen totes aquelles persones que tenen un negoci», assegura Estruch. Pel que fa a l'àmbit dels polígons industrials, es recomanarà que es gestionin ells mateixos les escombraries perquè, segons el consistori, tenen necessitats molt específiques.

El model de contenidors tancats que es vol aplicar a Sallent ja funciona des de fa més d'un any com a prova pilot en tres entorns diferents de tres municipis de la comarca: a Balsareny (urbà), Rajadell (rural) i als barris de Torroella de Baix i La Rosaleda (residencial), on els índexs de recollida selectiva s'han triplicat i se situen al voltant del 80%. Altres municipis de la comarca ja han mostrat interès per sumar-se a la iniciativa.