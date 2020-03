ERC Sant Fruitós demana la suspensió d'una ampliació urbanística de Pineda

El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Fruitós de Bages ha fet públic un comunicat en què demana que no es faci efectiva una futura ampliació urbanística del sector de Pineda de Bages. Segons ha detallat aquesta formació, que és a l'oposició a l'Ajuntament, recentment la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar l'anomenat "Pla Parcial Urbanístic Pineda IV, "amb un intens debat", en el qual ERC Sant Fruitós creu que "es va posar de manifest la falta de coherència, conveniència i encert de la proposta que presenta l'Ajuntament de Sant Fruitós" i demanen la suspensió d'aquesta ampliació urbanística, així com que "s'estudiï l'alternativa d'ERC, que és la rehabilitació de l'hostal de Pineda, molt més beneficiosa per al conjunt de la urbanització i per als veïns que hi viuen".

Els republicans argumenten que "la situació és encara més paradoxal quan a Sant Fruitós s'està treballant en el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que podria canviar les condicions de l'ampliació de Pineda", motiu pel qual consideren que "el més adequat seria acabar primer el POUM i, en funció del que aquest determini, deixar ampliar o no Pineda i fixar-ne les condicions".

Segons ha concretat ERC en el seu comunicat, l'ampliació de Pineda és per a 87 cases amb parcel·la, amb una superfície total de 123.949 m2. ERC Sant Fruitós creu que "no és necessària cap ampliació ja que la urbanització actualment te més del 25% de les parcel·les sense edificar, és a dir que encara hi ha 1/4 de parcel·les disponibles". Estimen que podria implicar un creixement aproximat de 230 habitants.

Els republicans també exposen en el seu comunicat que l'ampliació de Pineda "ja va ser refusada per Urbanisme el 2018, però l'Ajuntament va reactivar el projecte just durant la campanya electoral municipal", fet que segons ERC, "és una mostra de la forma de treballar del consistori, amb mala fe, sense moral i fins i tot il·lícita", procedint d'amagat.

Hi afegeixen que al mes de desembre 2019 la Comissió d'Urbanisme "va tornar a deixar l'ampliació de Pineda sobre la taula fins que es va suspendre", però que el govern de Sant Fruitós "ha seguit insistint durant aquest any 2020". ERC Sant Fruitós sosté que "Pineda és una urbanització maltractada durant els últims anys del govern de Junts Fent Poble, i amb aquesta ampliació no es proposa cap millora per la urbanització, sinó la pèrdua d'una oportunitat històrica, probablement l'ultima, per dotar a la urbanització de la manca d'equipaments públics i serveis".

Els republicans critiquen l'executiu per "l'incompliment flagrant del nostre acord de consensuar el planejament i instruments urbanístics, i de ni tant sols proposar una reunió per tractar el tema".