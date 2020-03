Montserrat diu l'últim adeu al monjo Just Llorens Llonch

La comunitat benedictina de Montserrat va celebrar ahir el funeral pel monjo Just Llorens Llonch, que va morir diumenge als 86 anys d'edat. Llorens, nascut a Sabadell, feia 65 anys que era monjo. Va realitzar diversos serveis dins de la comunitat. Des del 1975 fins al 1993 va treballar en la producció artística de ceràmica en el taller que llavors hi havia a Montserrat. En diferents períodes va exercir com a responsable de les celebracions litúrgiques i com a responsable de la cuina. Entre els anys 1993 i 2007 va residir a la casa dependent del Miracle (Solsonès). Va traduir nombroses obres de caire religiós, especialment amb posterioritat al Concili Vaticà II.