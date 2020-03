Núria Pladellorens i Aina Franco són escollides com a Pubilla i Dama de Navarcles

Navarcles va proclamar dissabte al migdia Núria Pladellorens i Aina Franco com a nova Pubilla i Dama de Navarcles per aquest 2020. L'acte, que es va fer a l'Auditori Agustí Soler i Mas, també va servir per acomiadar els que han estat representants del poble aquest 2019: Georgina Vogler i Gerard Vilarroig.

Núria Pladellorens té 18 anys, estudia el Batxillerat Científic a l'IES Gerbert d'Aurillach i la seva gran passió és la dansa. Aina Franco té 16 anys, estudia 4t d'ESO al SES Navarcles i participa a l'Esbart Dansaire Navarclí, als Pastorets i a la Monacàlia, entre altres. Les dues es van mostrar molt entusiasmades de poder ser les representants de Navarcles.

Les proves per ser pubilla i hereu es van celebrar la setmana passada. S'hi van presentar 6 persones (5 per ser pubilla i només 1 per ser hereu). Per aquest motiu, el jurat va decidir que s'escollirien les dues persones més preparades, indiferentment de si eren nois i noies. L'examen va constar de 20 preguntes curtes de cultura general i d'una altra que calia desenvolupar. També es va fer una prova oral. Les dues persones amb més nota van ser Núria Pladellorens i Aina Franco, i per aquest ordre van quedar proclamades com a Pubilla i Dama de Navarcles.

El jurat va estar format per persones vinculades a entitats navarclines, representants de l'Ajuntament i antics hereus i pubilles de Navarcles.