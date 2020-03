Sallent recull gairebé dues tones de brutícia a la llera del Llobregat

Més d'un centenar de persones es van organitzar aquest diumenge al matí per recollir gairebé dues tones de brutícia i 160 kg de plàstic, que va deixar el temporal Glòria a la llera del riu Llobregat de Sallent.

La recollida, organitzada per entitats i veïns del municipi, va tenir una molt bona acollida, amb unes 150 persones de totes les edats. Tots els residus recollits van ser seleccionats amb la col·laboració de la Planta de reciclatge de Sallent i encara queda pendent comptabilitzar totes les branques i arbres que es retiraran els propers dies per part de la brigada municipal.

L'Ajuntament de Sallent ha volgut agrair als col·laboradors la tasca feta «per mantenir un entorn sostenible i net», en especial a la Planta de reciclatge del municipi, a la Creu Roja, AVES, Cal Fruitós de Sallent, a entitats com les Enramades per portar guants per als voluntaris i a totes aquelles persones que es va sumar a la iniciativa d'aquest diumenge de forma voluntària.

Abans que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitzi les tasques per consolidar marges i netejar-los, encara es preveu continuar amb la iniciativa de treure la brutícia de la llera del riu.