Sant Joan comença a deixar veure el tram pendent del canal

La part del canal industrial de Sant Joan de Vilatorrada que encara quedava ocult per bardisses i canyissars comença a ser ja ben visible. Un mes i mig després de l'inici de les obres del projecte d'adequació del tram entre el pont gran i la zona de la resclosa on es capta l'aigua del Cardener i comença el curs fluvial del canal, aquesta infraestructura ja ha estat en bona part netejada i fins i tot habilitada amb blocs de pedra als laterals, que en perfilen perfectament un traçat que pràcticament havia desaparegut a la vista, ocult per la malesa que hi havia crescut. Els treballs a l'entorn del canal donaran continuïtat a l'actuació que ja es va fer el 2009 més al sud, i permetran completar tota una anella verda al voltant del canal, des del pont gran fins passat la zona esportiva, més d'una dècada després que s'hi comencés a intervenir.

Es tracta d'una de les grans obres que tenia pendents el poble i que finalment s'està completant. La primera fase inclou l'arranjament del canal i l'adequació de la façana dels equipaments esportius, a més de la millora de les instal·lacions.

L'actuació que es porta a terme abasta uns 400 metres de longitud, entre el pont gran i la zona de la resclosa on es capta l'aigua del Cardener i comença el curs fluvial del canal. Fa deu anys es va intervenir en la resta del tram, d'uns 300 metres, des de la zona de Cal Gallifa fins al pont gran. L'àmbit actual inclou també la zona esportiva, amb les pistes de tennis, el pavelló, el camp de futbol i les piscines, que s'integrarà dins l'anella verda per formar una gran àrea de passeig i esbarjo.

El canal es deixarà al descobert, però s'arranjarà, s'endreçarà i es netejarà de la presència de pedres, herbes i canyissar. L'arranjament de la zona esportiva inclou, entre altres coses, una plaça d'entrada que faci de distribuïdor entre els diversos equipaments esportius, pensada per a l'ús dels vianants.