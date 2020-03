Vols per a discapacitats en una jornada a l'aeròdrom de Sallent

L'aeròdrom del Pla de Bages, a Sallent, acollirà el proper 21 de març una jornada de vols per a persones amb discapacitat. L'activitat, organitzada per l'entitat Vols per a Tothom, té per objectiu que persones amb discapacitat puguin gaudir d'un vol a un preu molt reduït.

Un total de 15 persones poden participar de l'activitat i familiars, acompanyants i públic en general estan convidats a gaudir de la jornada, que comptarà amb un dinar popular. Vols per a Tothom és una organització sense ànim de lucre amb seu a Sabadell que té per objectiu apropar el món de l'aviació a les persones amb discapacitat i lluitar per aconseguir una aeronàutica més adaptada a tothom.