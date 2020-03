L'absència de dades de la C-55 posa en qüestió l'efecte dels descomptes a la C-16

Agents polítics i socials del Bages consideren que l'absència de registres oficials i regulars del trànsit diari en el punt més calent del tram sud de la C-55 (entre Manresa i Castellbell/Monistrol) posa en qüestió qualsevol valoració que es pugui fer sobre l'impacte real dels descomptes que des de fa quatre anys s'apliquen a l'autopista Terrassa-Manresa (C-16). Una política de descomptes que, tal com ha posat de manifest la conselleria de Territori i Sostenibilitat des del primer moment que els va anunciar i aplicar, tenia com a objectiu únic i essencial captar trànsit de la C-55 en aquest tram sud i, per tant, restar-ne d'aquesta carretera col·lapsada.

Regió7 va explicar la setmana passada (vegeu edició de divendres) que el departament no disposa dels registres regulars de trànsit d'aquest tram (el que es coneix com a Intensitats Mitjanes Diàries, IMD) dels anys 2017 i 2018, i que segurament tampoc no podrà publicar les del 2019 perquè les té incompletes per diferents causes tècniques i administratives, tal i com argumentava en una resposta a la Plataforma No Més Morts.

El vicepresident primer del Consell Comarcal i president del Consell d'Alcaldes del Bages, Eloi Hernández (ERC), assegura que la resposta que ha donat el departament en relació amb la falta de dades de les IMD ells no l'han rebuda mai, i admet que quan l'han coneguda pel que va publicar aquest diari i pel que els ha traslladat la mateixa Plataforma No Més Morts «quedem sorpresos». Hernández recorda que «tenim una relació bilateral amb la direcció general de Mobilitat, i sempre que hem necessitat dades ens les han facilitat». En aquest sentit, concreta que en la darrera trobada, celebrada el desembre passat, «ens van donar dades del trànsit, que parlaven de 30.000 vehicles diaris a la C-55 i 18.000 a l'autopista. Més enllà d'això, no tenim altra resposta». Recentment va tenir lloc una assemblea del Consorci Viari de la Catalunya Central, que va ser quan la plataforma els va posar en coneixement de la resposta que havia rebut del departament, «i ara hem demanat directament a la conselleria que ens passi dades actualitzades amb caràcter d'urgència».

El vicepresident del Consell assegura que «sempre que els hem demanat les dades se'ns han donat, però ara volem que ens aclareixin el seu grau de fiabilitat, perquè és totalment contradictori amb la resposta que va rebre la plataforma». En aquesta línia, Eloi Hernández reclama al Govern que «siguin molt seriosos amb aquest tema, perquè el territori hem arribat a consensuar una estratègia que es basa justament en el traspàs de vehicles d'una carretera cap a l'altra. Però per valorar-ho cal que hi hagi rigor i dades fiables». «Per això», hi ha afegit, «reclamem com a institució que ens aclareixin si hi ha hagut un problema i si realment està resolt». Hernández també ha subratllat que estan en aquest període d'espera, «i això coincideix amb que estem esgotant el termini a que se'ns van comprometre a convocar la comissió de mobilitat, venint a la nostra comarca. Ens donem de marge aquest mes de març perquè se celebri i, lògicament, perquè en aquesta trobada ens donin les explicacions pertinents sobre aquest tema».



«La sensació és que t'enganyen»

Qui s'ha manifestat amb més vehemència és Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí (PSC), municipi situat en la zona més crítica d'aquesta carretera, tant pel volum de trànsit com per la complexitat del traçat, que creua el nucli urbà. Gimeno qualifica de «vergonyós» que el departament tingui aquesta llacuna de les IMD de la carretera, i ho considera un fet «demostratiu de la voluntat real que té el Govern de resoldre la problemàtica de la C-55». En aquest sentit, manifesta que «és decebedor, perquè molts representants del territori hi hem estat a sobre, però la sensació és que t'enganyen».

Cristòfol Gimeno subratlla que en algunes de les reunions amb el departament a les que ell ha assistit per tractar la situació de les comunicacions viàries al sud del Bages «he tingut la impressió que sembla que aquesta problemàtica del trànsit en aquest tram ens l'inventem, que és una sensació nostra. Quan és una realitat constatable dia a dia, que les xifres ratificarien. Però si no tenim aquestes dades és l'evidència que no hi ha voluntat de posar-hi remei».

L'alcalde considera que en aquest cas concret «l'agreujant és que es produeixi aquesta mancança de registres fiables en els anys que hi ha hagut la implantació de les bonificacions, que caldria avaluar amb exactitud quina incidència han tingut. Perquè pots veure que el trànsit de l'autopista creix més o menys, però si no tens aquestes IMD de la C-55 no saps si n'està restant d'aquesta carretera, o si senzillament hi ha un creixement global».

Per la seva part, Sílvia Gratacós, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa (una de les entitats que des de fa anys pressiona per la millora de les comunicacions al Bages), considera aquest fet «molt preocupant» perquè davant «la unitat ha assolit el territori en aquest tema, amb tots els seus agents polítics i socials, tenir ara aquesta resposta d'absència de dades ens deixa molt desemparats i decebuts». Gratacós lamenta que «no podem corroborar si realment una part del trànsit de la C-55 ha anat a la C-16. Si només tenim les dades de l'autopista és impossible saber si realment s'ha fet aquest transvasament, no és fiable. I sense informació fiable és molt difícil emprendre mesures encertades».