Navàs acollirà el cap de setmana un seminari estatal sobre agroecologia

Navàs acollirà al llarg d'aquest proper cap de setmana el seminari «Polítiques agroalimentàries en municipis rurals: mirades des de l'agroecologia», un esdeveniment en què intervindran en les ponències una vintena de persones vingudes d'arreu de l'Estat, entre elles els alcaldes de Baztán i Allariz i l'alcaldessa d'Orduña, referents en les polítiques agroalimentàries.

El seminari, que es durà a terme a la Pista del Club d'Avis, estarà dividit en diferents taules de debat on es treballaran els reptes, sinergies i accions entre altres aspectes relacionats amb com treballar l'agroecologia des dels municipis. Farà la presentació del seminari Uriel Montesinos, regidor de Promoció Econòmica i Sobirania Alimentària de l'Ajuntament de Navàs.

El seminari és fruit de l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia. Una associació constituïda per l'Ajuntament de Saragossa, València i El Prat de Llobregat, amb l'objectiu de generar dinàmiques entre les ciutats i pobles de l'Estat espanyol per tal de «construir sistemes alimentaris locals, respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats que assegurin menjar saludable, sostenible i accessible al conjunt de la població, i que potenciïn el treball local, en línia amb les perspectives de l'agroecologia i la sobirania alimentària».

Previ a aquesta adhesió, l'Ajuntament de Navàs, a través del Projecte Sobirania Alimentària, ja havia començat a treballar tot un seguit d'iniciatives que anaven en relació amb el producte i el comerç local, de proximitat i ecològic, En són exemples d'aquest objectiu el maridatge de Palà de Torroella, l'hort de Cal Tomàquet, les campanyes de promoció de productes amb la corresponent identificació segons si eren ecològics, fets a Navàs i/o de proximitat, entre altres iniciatives.