Núria Pladellorens i Aina Franco, nova pubilla i dama de Navarcles

Navarcles va proclamar dissabte al migdia Núria Pladellorens, i Aina Franco com a noves Pubilla i Dama del municipi per aquest 2020. L'acte, que es va fer a l'Auditori Agustí Soler i Mas, també va servir per acomiadar els que han estat representants del poble en aquest darrer any: Georgina Vogler i Gerard Vilarroig. Les proves per ser pubilla i hereu es van celebrar la setmana passada. S'hi van presentar 6 persones (5 per ser pubilla i només 1 per ser hereu). Per aquest motiu, el jurat va decidir que s'escollirien les dues persones més preparades, indiferentment de si eren nois o noies.