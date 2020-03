Sant Fruitós rep dues bicicletes elèctriques per a usos municipals

La Diputació de Barcelona ha lliurat a Sant Fruitós de Bages 2 bicicletes elèctriques en el marc del programa de foment de la mobilitat i l'eficiència energètica. Aquestes s'afegeixen a les 3 que ja es van rebre fa dos anys i que s'utilitzen per part dels treballadors municipals per fer trajectes curts dins del municipi per a tasques laborals i d'aquesta manera s'incentiva l'ús de vehicles no contaminants.