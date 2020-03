Convoquen a Balsareny una trobada per projectar la figura de Casaldàliga

La coordinadora Balsareny Educa i Esgriolem han convocat per a aquest dissabte una reunió oberta a la ciutadania amb l'objectiu de "compartir una pluja d'idees sobre com fer més present" a la seva població natal la figura del bisbe Pere Casaldàliga, que el 16 de febrer passat complia 92 anys. La reunió tindrà lloc a partir de les 11 del matí a la sala petita del Sindicat.

S'aprofitarà aquesta trobada per mostrar la feina feta fins ara amb aquest objectiu per les comissions de treball que ja hi ha en marxa en el marc del programa Balsareny Educa.

El que es pretén a partir de les iniciatives que sorgeixin és immortalitzar al municipi l'empremta que ha deixat Casaldàliga al llarg de tots aquests anys dedicats als més desvalguts, sobretot en el seu treballa a Araguaia (Brasil).