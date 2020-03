Un estudi del Consell del Bages preveia un túnel a Vacarisses

L'estudi que el 2007 va fer públic el Consell Comarcal en què es proposaven diferents mesures per reduir el temps de trajecte entre el Bages i l'àrea metropolitana per l'R4 incloïa un segon túnel, a banda del de Montcada i Reixac, per escurçar la longitud del trajecte. Aquest, però, no apareix al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, però és bo recordar-lo.

En concret, aquell estudi elaborat per la consultora Formaplan plantejava obrir un túnel entre els termes de Vacarisses i Viladecavalls, d'una longitud fins i tot superior al de Montcada. En concret, es parlava d'una perforació de 4,7 quilòmetres entre les estacions de Vacarisses-Torreblanca i la de Sant Miquel de Gonteres, que escurçaria de prop de 3 quilòmetres un traçat de 7,5 que, a més amés, transcorre per una zona revirada.

L'estudi estimava que aquesta infraestructura aportaria una reducció del temps de viatge d'uns 6-7 minuts. Tant en un cas com en l'altre, els túnels no haurien de suposar l'eliminació dels traçats existents, sinó que es complementarien i funcionarien alternativament.