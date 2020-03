Súria iniciarà aquest mes de març obres de millora al camp de futbol municipal

Súria iniciarà, en els propers dies, obres de millora al recinte del camp municipal de futbol. El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Súria, té per objectiu resoldre les mancances i els problemes detectats a l'edifici dels vestidors, la graderia i la tanca perimetral.

Les obres previstes en els vestidors comportaran la reforma completa de tot l'interior d'aquest equipament. En el cas de la graderia, es resoldran els problemes de filtracions, deteriorament i oxidació d'alguns trams de les baranes. Pel que fa a la tanca perimetral, el tram de la banda més propera a la riera del Tordell serà enderrocat i s'hi farà un mur nou amb una tanca metàl·lica a la part superior. La previsió és que aquestes millores ja estiguin operatives quan comenci la propera temporada.

Les obres tenen un pressupost d'adjudicació de 293.364,54 euros, IVA inclòs i el projecte compta amb una subvenció de 200.000 euros, provinent del Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona. La resta serà aportada per l'Ajuntament.

L'àrea d'Esports de l'Ajuntament ja ha informat la junta del Centre d'Esports Súria sobre aquest projecte i el seu calendari de realització per tal que les obres puguin tenir la mínima incidència possible per al desenvolupament dels entrenaments, els partits i altres activitats de l'entitat.