Sant Fruitós reprèn la tramitació del nou pla urbanístic, aturat fa un any

Ple de fa un any, en què finalment el POUM no es va sotmetre a aprovació

Ple de fa un any, en què finalment el POUM no es va sotmetre a aprovació arxiu/oscar bayona

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha reprès la tramitació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), procés que va quedar aturat fa just un any, quan l'equip de govern (llavors de Gent Fent Poble i PSC) va decidir deixar-lo sobre la taula per la falta de consens que s'havia generat a les portes de les eleccions municipals que es van celebrar el maig del 2019.

Un procés que va estar a punt de culminar abans de tancar el mandat amb l'aprovació inicial del document que es plantejava, però que no va arribar finalment a aquest punt per la controvèrsia que havia generat, fins a l'extrem que va motivar la constitució d'una plataforma ciutadana crítica, sota el nom de Salvem el Pla de Bages.

Davant d'aquest fet i de la falta d'acord amb l'oposició, l'executiu va decidir aleshores que la decisió sobre la redacció del nou document quedés a mans del següent consistori, que és el que es va constituir el juny de l'any passat.

La represa s'ha fet amb una primera trobada entre els regidors dels quatre grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament (Gent Fent Poble, que governa en minoria, i ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC, que són a l'oposició), els tècnics municipals i l'equip redactor del document.

Aquesta primera sessió va servir per situar als assistents sobre el document i exposar-lo als nous regidors d'aquesta legislatura.

El 6 de març del 2019 l'equip de govern format llavors per Gent Fent Poble i PSC va convocar un ple extraordinari amb l'aprovació inicial del nou POUM com a únic punt. Finalment, però, i tot i que la sessió es va arribar a iniciar amb una vuitantena de persones de públic, l'equip de govern va decidir-lo retirar de l'ordre del dia.

El motiu principal d'aquesta decisió, segons va exposar en aquell ple l'alcalde, Joan Carles Batanés, era que no s'havia aconseguit trobar amb l'oposició (llavors formada per PDeCAT i ERC) un «mínim comú» que fes que aquestes formacions no hi votessin en contra. Tot i que l'executiu local sumava els vots suficients (7 de 13) perquè l'aprovació inicial prosperés, tant Batanés com qui era el portaveu del PSC, Tomás Casero, van subratllar un cop acabat el ple que «en un tema d'aquesta envergadura, sobre el qual des del primer moment hem defensat la necessitat d'assolir un consens ampli», i també que amb un escenari d'unes eleccions immediates, creien que una aprovació de 7 a favor i 6 en contra «no era una manera de començar amb bon peu». De manera que es va deixar per al mandat actual.



Reserves de sòl controvertides

En la intervenció que l'alcalde va fer en aquell ple va exposar que el POUM és «un projecte global i molt ampli» que implica «tots els sectors i tots els ciutadans», i que per aquest motiu «sempre hem pensat que és bo avançar amb el major consens possible i que des del principi hem buscat».

Va argumentar que el planejament general és un document «macro» que indica les voluntats i les línies mestres del municipi «i que posteriorment és la gestió política la que concreta la seva aplicació i les accions a dur a terme». En aquest sentit, va aprofitar per retreure que «durant molts anys vam patir la manca de lideratge públic en l'aplicació del planejament del 1996 i això ens ha conduït al desgavell urbanístic que portem heretat de governs anteriors i que en aquests darrers vuit anys hem endreçat, sobretot en els àmbits industrials». I argumentava que «aquest POUM [el que en aquell moment es presentava] ja pot incorporar la finalització d'aquests sectors i aquest és un altre aspecte positiu del pla».

Un dels punts principals de fricció d'aquella proposta de nou pla urbanístics que va quedar aturada eren les anomenades àrees d'interès territorial (reserves de sòl per a futurs desenvolupaments). La Plataforma Salvem el Pla de Bages, que fins i tot va promoure una recollida de firmes en contra d'aquell POUM, considerava que aquesta figura, malgrat que no suposés directament la creació de nous polígons, sí que els obria les portes de bat a bat i que anava en contra de la preservació de les zones sensibles del municipi. Representants d'aquest col·lectiu el consideraven per aquest fet un model de POUM «clarament especulatiu» perquè, argumentaven, optava «per definir uns àmbits que són susceptibles d'acollir nous usos d'activitat econòmica» en lloc de preservar-los.

En relació amb aquestes reserves de sòl per a futurs desenvolupaments, en el ple municipal d'ara fa un any Batanés va exposar que venen proposades des de la mateixa Generalitat, a través de l'informe que el departament de Territori i Sostenibilitat feia en la interpretació del Pla Director Urbanístic del Pla de Bages de l'any 2006 i del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals de l'any 2008. En aquell moment, fins i tot, l'executiu santfruitosenc havia proposat fer una consulta popular específica sobre aquestes àrees d'interès territorial.

Amb la represa, ara, del procediment que es va deixar sobre la taula i de cara a la redacció del nou POUM, que s'haurà de veure amb quines línies es dibuixa, l'actual govern municipal ha informat que programarà, entre els mesos de març a juny, 5 noves sessions de treball centrades en diferents àmbits: el nucli; Torroella de Baix; Pineda de Bages, La Rosaleda i Les Brucardes; mobilitat i sòl no urbanitzable i una darrera trobada per parlar del sòl industrial.

Un cop finalitzades aquestes sessions de treball es farà una valoració de les trobades i es decidirà com es reprèn el projecte.