Els «Bona nit» als presos a Lledoners només es faran els caps de setmana

El manresà Joan Porras, popularment conegut com a Joan BonaNit, ha anunciat que, a partir d'ara, l'acompanyament nocturn que feia als líders independentistes empresonats, a la presó de Lledoners només el farà els caps de setmana. La decisió, ha dit BonaNit, es deu al fet que tots els presos ja se'ls ha concedit l'article 100.2 i, per tant, surten els dies laborables de la presó. "El fet que durant el dia no siguin a la presó fa que el BonaNit perdi el seu objectiu principal", ha justificat el promotor, que assenyala que han optat per limitar l'acció als caps de setmana perquè són els dies que no surten. L'acció es farà dissabtes i diumenges a les 20:30.

BonaNit va iniciar l'acció de suport tot sol però, en popularitzar-se, el van començar a acompanyar cada vespre més persones. Fa 468 nits que diu "Bona Nit" amb un megàfon a cadascun dels líders independentistes –entre l'etapa prèvia al judici a Madrid i el retorn a la presó bagenca.

La decisió del canvi d'horari, diu, ha estat "presa i consensuada amb alguns dels set presos polítics de Lledoners". Hi afegeix que "també ens han demanat que us transmetem el seu més sincer agraïment per aquestes nits de suport en què no s'han sentit sols ni un sol moment".