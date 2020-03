El Carnestoltes d'Artés estrena una rua nocturna amb concurs de disfresses

Artés celebra avui el Carnestoltes més tardà de la comarca. Aquest any com a novetat s'incorpora una rua nocturna amb concurs de disfresses. A 2/4 de 6 de la tarda arrencarà la rua de disfresses pels carrers del poble. Tot seguit, la festa seguirà a la sala Dos de Gener amb desfilada de comparses, sopar popular (cal reserva prèvia) i festa remember. I per als que encara tinguin ganes de gresca, la nit serà llarga. La fins ara tractorada passa a ser una desfilada de disfresses i comparses que incorpora un concurs per premiar les que més llueixin. La festa es clourà amb un concert, a les 12 de la nit, amb les actuacions de DJ Arzzet i DJ Adrià Ortega.