Educació engegarà enguany el projecte de l'edifici de l'institut escola de Castellterçol

El departament d'Educació de la Generalitat començarà a treballar aquest mateix any en el projecte del que ha de ser l'edifici definitiu de l'institut escola de Castellterçol, un centre que ara mateix es troba dividit en dos espais distants. Ho va anunciar el conseller, Josep Bargalló, en el decurs d'una visita que al llarg de la jornada d'ahir el va dur a diferents centres educatius del Moianès.

Tanmateix, Bargalló va condicionar aquesta voluntat al fet que finalment s'aprovi el nou pressupost de la Generalitat per a aquest 2020, moment en què, segons va dir, el departament d'Educació ampliarà el pla econòmic financer per tal que es pugui construir el nou edifici.

De fet, el que es preveu fer a Castellterçol no serà un edifici completament nou, sinó una ampliació molt significativa del que històricament ha estat el de l'escola pública de primària Ramona Calvet (que continua fent aquesta funció), de manera que s'hi puguin traslladar també els cursos de secundària, de manera que formin realment una unitat. Actualment, els alumnes de primer a quart d'ESO (no s'hi fa batxillerat) d'aquest centre cursen els seus estudis en uns barracons que hi ha situats en un terreny municipal, distant de l'edifici de l'escola.

L'alcalde de Castellterçol, Isaac Burgos, va explicar que el que encara està obert és com es farà aquesta ampliació. El que es plantejava inicialment, i és una opció que es manté oberta, és guanyar espai en alçada, amb la construcció d'un tercer pis. Però ara també es valora la possibilitat d'alçar el nou espai com a edifici annex a l'actual de l'escola. De fet, una de les operacions que sí que ja hi ha en marxa és la d'integrar el parc del Bosc de Can Sedó, de manera que es guanyi com a pati de l'escola, que compensaria la pèrdua d'espai exterior si s'ampliés en horitzontal.

Sigui com sigui, la voluntat de l'Ajuntament, davant el compromís de la Generalitat, és obrir un procés de debat ciutadà per acabar de perfilar el projecte, i que el departament hi pugui començar a treballar ja de ple a final d'aquest any o a principi del vinent.

D'altra banda, el conseller Josep Bargalló va explicar ahir que «hem analitzat amb el Consell Comarcal i amb els ajuntaments l'oferta educativa de la comarca, que necessita de reflexió i de noves propostes», i en aquest sentit va remarcar que una de les necessitats evidents és l'edifici definitiu de l'institut escola de Castellterçol. Actualment, aquest centre té una matrícula de 323 alumnes, 200 de l'escola i 123 de l'institut.

Bargalló, que va dedicar pràcticament tota la jornada a centres educatius del Moianès, va començar la visita a l'Estany, on va fer un recorregut per les instal·lacions de l'escola de la ZER Moianès Llevant, que té 35 alumnes matriculats entre P3 i sisè de primària i forma part de la zona escolar rural conjuntament amb Collsuspina i Sant Quirze Safaja. Posteriorment, es va desplaçar a Moià, on va visitar tant l'escola pública Josep Orriols i Roca, amb una matrícula de 403 alumnes d'infantil i primària, com l'institut Moianès, amb 431 alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència.