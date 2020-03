Més de 200 persones participen al maridatge de vins de Navàs

El teatre de Palà de Torroella va acollir aquest dijous al vespre la novena edició del Maridatge, que ja s'ha consolidat com una cita ineludible per conèixer el passat, present i futur del món vinícola del municipi de Navàs.

Més de 200 persones van poder tastar fins a sis vins acompanyats per sis plats de l'Escola d'Hoteleria Joviat. L'acte, conduït per l'enòloga Sara Pérez i amb l'aportació de l'enòleg i president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, va constatar l'evolució dels vins navassencs,amb consciència per definir un bon producte que evoqui a la tradició. La novena mostra de vins es clourà amb la tradicional Arrossada de Castelladral, que se celebra demà.