Sant Vicenç celebrarà demà la centenària Festa de Sant Antoni

L'Associació de Carreters i Cansaladers i l'Ajuntament de Sant Vicenç ho tenen tot a punt per celebrar demà la Festa de Sant Antoni. Una celebració que al municipi té més de 100 anys d'història i que amplia aquest any com a novetat la mostra de carruatges d'oficis antics. El públic podrà veure un bon nombre de carruatges d'oficis que antigament s'utilitzaven al municipi. Després de la despertada i l'esmorzar, a 3/4 de 12 arrencarà la cercavila, que passarà per davant de l'església per procedir a la benedicció dels cavalls, de les cavalleries participants i de la resta d'animals. Tot seguit, començarà el recorregut pels principals carrers del poble. La festa continuarà a la tarda a Cal Soler, a partir de les 6, amb el ball de Sant Antoni amb el conjunt Xanadú.