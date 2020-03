Més de 200 persones participen en la primera Cursa del 8M a Súria

Més de dues-centes persones han participat en la 1a Cursa del 8 de Març a Súria, organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La celebració d'aquesta prova, oberta a tothom, ha estat enguany la principal novetat del programa d'activitats, que també ha inclòs altres actes festius, de debat i reivindicatius.

Aquest elevat nombre de participants mostra l'èxit i el ressò aconseguit en aquesta primera edició de la Cursa. El recorregut ha consistit en un circuit urbà d'uns 5 quilòmetres que ha passat pel centre de la vila i els barris de Joncarets, Sant Jaume i El Rastells, amb sortida i arribada a la plaça de Sant Joan.Després d'aquesta prova, alumnes de l'Escola Municipal de Formació d'Adults han llegit un manifest institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El manifest, fet públic per la Diputació de Barcelona, es titula 'Per un futur radicalment igualitari'.

En el manifest es remarca que "és l'hora que la igualtat sigui una realitat" mitjançant l'articulació de "polítiques transformadores, feministes i interseccionals" que tinguin una participació molt activa del món local. Segons el manifest, "des de les institucions públiques volem construir una societat on tothom pugui gaudir dels mateixos drets i oportunitats, on dones i homes rebin idèntic salari per un treball d'igual valor, on puguem gaudir d'espais públics i privats lliures de violències".

També es rebutja tota forma d'explotació del cos femení i s'exigeix justícia en el reconeixement de les dones, així com també "una redistribució sostenible i equitativa dels recursos, on els homes i nens no sigui educats en masculinitats opressives, i en definitiva, on posem al centre la vida."Altres activitats vinculades a la celebració de la Cursa han estat un escalfament previ i una sessió de zumba, a càrrec de Laia Tébar i monitors de La School of Dance, i ambientació musical amb DJ Krilyn.

També s'ha portat a terme un photocall i un sorteig de samarretes a benefici de l'Associació Violeta contra la violència de gènere. Les imatges del photocall i de la Cursa es poden veure a la xarxa social Instagram, identificades amb l'etiqueta #cursadeladonasuria.

L'organització de la 1a Cursa del 8 de Març a Súria ha anat a càrrec de l'Ajuntament, el grup Escaldats i la Penya Blaugrana, amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Formació d'Adults, del Casal de la Dona i de Súria Lluita. El programa d'actes del Dia Internacional de la Dona es va iniciar divendres 6 de març amb l'activitat 'Descobrim el 8 de Març. Un camí de lluita', que va tenir lloc en els patis de l'Institut Mig-Món, a càrrec del Casal de Joves i el Punt d'Informació Jove. El mateix dia va tenir lloc al Casal de Joves un debat sobre la pel·lícula 'Lady Bird', amb la participació de joves a partir de 1r d'ESO.

En l'organització d'aquests actes hi han participat les àrees d'Igualtat, Joventut, Ensenyament, Seguretat Ciutadana i Via Pública de l'Ajuntament. Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, també ha estat col·locat un llaç simbòlic d'adhesió sobre la façana principal de la Casa de la Vila. El col·lectiu Sense Dones no hi ha Revolució ha portat a terme altres activitats vinculades al Dia Internacional de la Dona, com la projecció del documental '¿Qué co#o està pasando?', un concert alternatiu feminista amb el grup La Xaixa, l'acció reivindicativa 'El Feminisme deconstrueix el Masclisme' i un dinar-tertúlia. El mateix col·lectiu ha organitzat un desplaçament a Manresa per participar en la manifestació convocada amb motiu del 8 de Març.