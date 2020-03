El PSC de Sant Fruitós acusa el govern de GfP de voler propiciar la privatització de l'Esplai de la gent gran

El grup municipal del PSC, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós ha denunciat en un comunicat aquest dilluns la intenció de l'equip de govern de Gent fent Poble de propiciar la privatització de l'Esplai de la Gent Gran. Segons el PSC, aquesta proposta l'hauria manifestat l'actual regidora de Gent Gran en una assemblea fa uns dies, amb la idea de treure aquest equipament a concessió, fins ara gestionat per la pròpia associació de la gent gran en col·laboració amb l'Ajuntament.

En aquest context, i segons ha explicat la regidora socalista Cristina Murcia, el PSC va preparar una moció contrària a la possible privatització de l'Esplai sense previ debat, i en què proposa crear una comissió d'estudi per analitzar quin pot ser el model de gestió més convenient. Una moció que el PSC hauria entrat a l'Ajuntament el 4 de març passat amb la idea de poder ser valorada al ple d'aquest dijous, si bé no figura en l'ordre del dia. Murcia entén que ara l'equip de govern «vol canviar el seu relat», després de veure la proposta del PSC.