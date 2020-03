S'ajorna fins l'estiu la presentació del programa de salut entre Cardona i Sallent amb Valentí Fuster

D'esquerra a dreta, Domènec Haro (equip projecte Healthy communities Fundació SHE), Luisa Aliste (regidora de Salut de Cardona), Oriol Ribalta (alcalde de Sallent), la mascota Càrdio, Anna Badia (Coordinadora local d'implementació Fundació SHE), Ferran Estruch (alcalde de Cardona) i Sílvia Tardà (regidora de Salut de Sallent)

La Fundació SHE-La Caixa ha anul·lat l'acte de presentació del programa de salut Healthy Communities 2030 que es preveia per a aquest divendres, 13 de març, a Sallent, i que havia de comptar amb la presència del Doctor Valentí Fuster. La causa són les noves recomanacions de no viatjar que l'hospital Mount Sinai de Nova York, on el Dr. Fuster exerceix com a Director de l'Institut Cardiovascular i Physician-in-Chief, ha fet als seus empleats.

Així ho ha anunciat la mateixa Fundació a través d'un comunicat, en què lamenta les molèsties que hagi pogut generar aquest fet, i manifesta la intenció de postposar l'acte i organitzar-lo de cara als mesos d'estiu, si bé no concreta cap data. Tanmateix, el desenvolupament del projecte seguirà segons el calendari previst, tenint en compte que el personal que el dirigeix resideix a Catalunya.

El programa requerirà la participació de 2.300 persones, la meitat de Cardona i l'altra meitat de Sallent, i té per objectiu validar científicament que la intervenció en una comunitat –a través dels programes integrals que han estat dissenyats per Fuster– impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, i s'aconsegueix, així, la millora de la salut i de la qualitat de vida, i la reducció del risc de patir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

Per a la realització de l'estudi es tindran en compte les dades obtingudes de 1.150 veïns i veïnes de Cardona i 1.150 de Sallent, que permetran establir una comparativa d'evolució. Per seguir el rigor científic, es farà una selecció aleatòria a partir del cens dels dos municipis per tal de trobar persones de totes les franges d'edat.

Se'ls prendran mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang, força muscular, i dades d'hàbits d'alimentació, activitat física, son, consum de tabac i nivell d'estrès, uns mesuraments que s'aniran repetint al llarg de tot el projecte, que té una durada prevista de 10 anys.

Un cop fets els mesuraments, s'iniciaran els programes d'intervenció comunitària per a la millora de la salut, que seran diferents a Cardona i a Sallent. L'estudi pretén comprovar científicament l'impacte i l'eficàcia, sobre la salut de les persones, de l'estratègia que des de fa anys segueix la Fundació SHE.

A efectes d'estudi científic, Cardona es considera el que s'anomena població intervenció, mentre que Sallent serà població control. A Sallent, les persones que entrin en el programa rebran un complet informe de salut i tot un seguit de recomanacions per millorar-la. També disposaran del seguiment mèdic que oferirà l'equip de metges del projecte. A banda, tindran la possibilitat de seguir els programes de salut comunitària que ja hi ha en marxa al municipi, com el programa d'agents de salut (ASACO), que coordina el projecte Dinars Acompanyats, o el programa dirigit als joves Nits Q.

A Cardona, les persones escollides també rebran un complet informe de salut i recomanacions per millorar-la. I disposaran del seguiment mèdic. La intervenció comunitària, però, serà diferent. Partirà de dos programes de la Fundació SHE, que ja s'han dut a terme a Cardona i a altres localitats de l'Estat espanyol, i dels quals ja s'ha pogut demostrar l'eficàcia en estudis anteriors. En aquest sentit, el que es farà ara és un pas més en la validació científica dels programes que porten el segell del doctor Fuster.

La comparativa entre les dues poblacions és bàsica per al resultat. Per aquest motiu, la participació dels ciutadans de tots dos municipis és molt important per aconseguir l'objectiu final: poder validar científicament els programes desenvolupats pel doctor Valentí Fuster amb la idea d'establir un model que pugui ser reproduïble a qualsevol altre lloc del món. Les persones escollides rebran una carta nominal perquè s'apuntin al projecte.

L'estudi té el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Cardona i de l'Ajuntament de Sallent, així com dels centres d'atenció primària dels dos municipis. L'equip mèdic del projecte està coordinat pel doctor Jaume Marrugat, de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.

Dos programes a estudi

Els dos programes que es desenvoluparan a Cardona són el Programa Sí de Salut Integral –per a nens i adolescents de 3 a 16 anys– i el Programa Fifty-Fifty per a adults. Tots dos pretenen impactar en la població per propiciar un canvi de conducta en els hàbits de vida i reduir, així, el risc de patir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

El Programa Fifty-fifty–a través de tallers teòrics i pràctics i de grups de suport– busca capacitar els participants per aconseguir i mantenir un estil de vida saludable a través d'una metodologia que incorpora de manera integral la salut cardiovascular individual i col·lectiva, la vida activa, l'alimentació saludable, el benestar emocional i la prevenció del consum de tabac i alcohol.

Pel que fa al Programa SÍ –que en els darrers 5 anys han seguit anualment una mitjana de 30.600 nens i nenes d'escoles de tot l'Estat espanyol–, se centra en la prevenció dels principals factors de risc de patir malalties cardiovasculars (obesitat, sedentarisme i consum de tabac) mitjançant materials didàctics que permeten treballar de manera global i integral l'alimentació, el coneixement del cor i del cos, l'activitat física i la gestió de les emocions des de la primera infància.

Oportunitat científica

La vinculació del cardiòleg Valentí Fuster amb el Bages i molt concretament amb Cardona ve de lluny i, de fet, la seva fundació fa més d'una dècada que ofereix programes de comunitats saludables a la vila ducal, de la qual és Fill Adoptiu des del 1991. En els darrers anys, ha contribuït a la construcció del camp de futbol (rebatejat com a Camp de Vida Activa), al condicionament de rutes de senderisme saludables, a la instal·lació de parcs urbans de salut i a la construcció de l'Auditori que porta el seu nom.

Per a realitzar l'estudi, es necessitava una població per fer la comparativa. I es va escollir Sallent, per proximitat i per similitud de característiques entre els dos municipis.

Valentí Fuster ha seleccionat les poblacions de Cardona i de Sallent per tirar endavant el nou projecte, i aquest fet representa una oportunitat única. Si els dos pobles del Bages demostren que el projecte té un impacte positiu en la salut, estaran contribuint al progrés científic i es convertiran en autors d'una metodologia que podrà ser reproduïble a qualsevol altre lloc del món.

En els propers dies, les famílies de Sallent i de Cardona rebran un díptic a les seves bústies amb la informació del projecte.