Sant Fruitós acull una exposició sobre el menjar saludable en els infants

Sant Fruitós de Bages acollirà del 9 al 23 de març (a l'escola Paidos) l'exposició interactiva de la Diputació «Menja bé, tu hi gua-nyes». Aquesta mostra va adreçada a nens i nenes de 8 a 12 anys, amb l'objectiu de donar-los una sèrie de consells sobre com seguir una alimentació saludable. L'exposició consta de diferents plafons amb què es recrea l'ambient domèstic mitjançant espais que estan vinculats a l'alimentació i el lleure, i que faciliten un treball interactiu als visitants. Es complementa amb la utilització de jocs multimèdia i un audiovisual protagonitzat per infants.