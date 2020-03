Santpedor converteix l'antiga capella de Cal Clarassó en una oficina de turisme

Santpedor ha reconvertit la capella de l'antiga fàbrica tèxtil de Cal Clarassó en una oficina de turisme. El nou equipament s'emmarca en el projecte per impulsar el Geoturisme al Bages i s'ha executat a través del Consell Comarcal amb el finançament dels fons europeus. Tot i que l'obra ja està enllestida i només falta adequar-ne l'interior, la nova oficina n0 s'obrirà fins que no finalitzin els treballs que han de convertir el complex fabril del nucli antic en un equipament sociocultural.

La capella de Cal Clarassó, que està ubicada al pati de la fàbrica, es trobava en força mal estat, amb les portes tapiades i plena d'herbes i runa. Els treballs que s'hi han realitzat han consistit en la recuperació de la seva estructura original i s'han centrat en la neteja de les façanes de fragments d'antigues construccions que hi estaven adossades. També s'ha recuperat el doble pendent que originàriament tenia la coberta, s'ha obert el tapiat de la porta principal i recuperat les finestres de la façana oposada. La intervenció, que ha costat uns 60.000 euros, ha mantingut l'acabat de la façana principal i s'han arrebossat les altres.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, explica que fins ara el municipi «no tenia físicament una oficina d'atenció turística i ens feia falta». Fins ara, la tasca d'orientació turística es feia puntualment des de l'àrea de Promoció Econòmica del consistori i el nou espai permetrà «descentralitzar aquest servei de l'Ajuntament». El consistori va creure convenient ubicar la nova oficina en aquest indret perquè un cop estigui acabat tot el projecte de Cal Clarassó, «aquí hi haurà un nou espai que tindrà molta vida».

Amb els anys, la capella de la fàbrica va perdre el seu ús i es va convertir en un magatzem, de manera que es va anar degradant fins arribar a un estat gairebé ruïnós. Els treballs han conservat l'estructura de totxana, l'antic escut antic de Santpedor que hi ha a la façana i la capelleta on hi havia el sant. Com a curiositat, durant les obres s'ha posat al descobert que a la capella hi havia l'accés de la carbonera, un gran dipòsit de carbó subterrani, que arriba fins a la xemeneia. Aquesta entrada s'ha mantingut.



La xemeneia s'ha consolidat

La rehabilitació de la capella se suma a la reforma integral que s'està duent a terme a tot el complex de Cal Clarassó i que l'ha d'acabar convertint en un espai sociocultural al bell mig del nucli antic. El projecte per convertir l'antiga fàbrica en un centre cívic va enllestir l'estiu passat la primera fase de treballs, que es van centrar en la consolidació de l'estructura de l'edifici i la urbanització de l'entorn, amb la creació d'un nou espai al voltant de la xemeneia i l'obertura d'un pas per a vianants, que connecta el carrer del Monjo amb el d'Antoni Vila.

En els darrers mesos també s'ha treballat en la consolidació de la xemeneia, que presentava problemes estructurals, que es van descobrir durant les obres. Per aquest motiu, s'han instal·lat unes anelles que aguanten l'estructura que «estava molt malmesa i hi havia una esquerda interior» que en feia perillar l'estabilitat, apunta l'alcalde. Això va obligar al consistori a fer una nova fase de treballs que no estava prevista i centrada exclusivament en consolidar la xemeneia.

Ara, l'Ajuntament de Santpedor espera culminar la segona i tercera fase, que han de condicionar els interiors i posar el mobiliari, i treballa per aconseguir el finançament necessari per enllestir el projecte amb subvencions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El complex fabril de Cal Clarassó, situat al nucli antic del municipi, acollirà la llar d'avis, un bar restaurant, una sala polivalent i espais de formació i disposarà d'una inversió total d'1,7 milions d'euros.