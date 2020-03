Callús aprova el canvi urbanístic per tenir el terreny per a la llar d'infants

L'Ajuntament de Callús ha aprovat la modificació puntual del pla urbanístic que afecta dos terrenys que hi ha al sector de la casa consistorial i l'escola pública, que és un pas previ i imprescindible per poder tirar endavant el projecte de construcció d'un nou edifici per a la llar d'infants municipal.

El nou equipament, tal i com va explicar Regió7, s'alçarà en un terreny municipal situat pràcticament a tocar de l'escola, entre aquest edifici i la plaça. Però prèviament calia tramitar un canvi de qualificació. El fet és que actualment l'espai on es projecta la construcció de l'edifici educatiu consta com a zona verda i cal passar-lo a zona d'equipaments. Per fer-ho possible, cal al mateix temps compensar la pèrdua urbanística de l'àrea verda i el moviment de peces es completa destinant a aquesta qualificació el terreny on actualment hi ha un barracó (l'únic) de l'escola de primària, que d'aquí a dos cursos es retirarà, de manera que dotarà de més espai el parc que hi ha al costat. Aquest canvi urbanístic és el que ha aprovat l'Ajuntament callussenc en el darrer ple municipal.

Tal i com va informar aquest diari, la idea és tenir la llar d'infants municipal ubicada en un edifici de nova construcció d'aquí a un any i mig. És a dir, per a l'inici del curs 2021-2022. El consistori ja ha pres una decisió sobre l'emplaçament d'aquest equipament, ja que el calendari ve marcat en part per una decisió del departament d'Educació de la Generalitat que deixa aquest marge fins al setembre del 2021 per tenir el nou edifici a punt.

El fet és que la llar d'infants la Mainada de Callús es troba ubicada des de la seva creació en un espai dels baixos de l'edifici de l'escola pública de primària Joventut. Enfront de l'avantatge de compartir edificis, hi ha l'inconvenient que l'espai ocupat el necessita l'escola Joventut per poder-hi col·locar els alumnes que actualment reben classe a la cargolera que hi ha a la banda del Passeig. El departament d'Educació ha proposat de treure aquesta cargolera l'estiu del 2021, mesura que l'Ajuntament comparteix. Això farà necessari disposar de més espai a l'edifici de l'escola de primària per als alumnes del centre, ja que la cargolera acull dos grups, i la bressol haurà de passar a tenir un nou edifici independent.

A aquest fet s'hi afegeix un altre factor, que és que l'espai de actual de la llar d'infants ha quedat petit. Dels aproximadament 200 m2 actuals caldria passar a uns 450 m2, que és el que es vol disposar amb el futur nou equipament. El consistori té pervist que el nou equipament es pugui tirar endavant amb relativa rapidesa per tenir-lo a punt l'estiu de l'any que ve perquè s'alçarà en un terreny diàfan que ja és de propietat municipal, i perquè s'optarà per una construcció de tipus modular (prefabricada).