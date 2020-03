Carros i carruatges són els grans protagonistes dels Tres Tombs de Sant Vicenç

Una part de la llarga filera de carros fent una de les passades per la plaça Clavé durant els Tres Tombs

Una part de la llarga filera de carros fent una de les passades per la plaça Clavé durant els Tres Tombs jordi biel

Els carruatges van ser els grans protagonistes de la Festa de Sant Antoni Abat (o dels Tres Tombs) que Sant Vicenç va celebrar aquest diumenge. Una quarantena van desfilar pels carrers del poble, i van mostrar i recordar les nombroses utilitats de càrrega que tenien quan eren el mitjà de transport principal. Bona part són de l'entitat organitzadora, el Gremi de Carreters i Cansaladers.

I és que la festa, que en aquesta població té una celebració oficial amb més de 100 anys d'història, ampliava aquest any com a novetat la mostra de carruatges d'oficis antics. Després d'una despertada amb llançament de coets i la passada de la banda musical a primera hora del matí, i de l'esmorzar de participants i socis de l'entitat, cavalls i carruatges van enfilar a 3/4 de 12 cap a l'església, davant de la qual es va procedir a la benedicció dels animals. Tot seguit, es va iniciar la cavalcada pel centre del poble, per culminar amb els tradicionals Tres Tombs. La festa de Sant Antoni encara va tenir continuïtat a la tarda amb el ball. En el marc d'aquesta celebració, diumenge vinent tindrà lloc l'onzena Trobada d'Acordionistes, a 2/4 de 6 de la tarda a Cal Soler.