Un llibre recull les causes a les que ha dedicat la seva vida Pere Casaldàliga

La periodista brasilera Ana Helena Tavares és l'autora del llibre Un bisbe contra els murs. La vida i les causes de Pere Casaldàliga, en el qual recull les lluites, denúncies de les desigualtats socials i grans causes a les quals ha dedicat la seva vida el bisbe claretià fill de Balsareny.

El llibre, que acaba de publicar l'editorial Claret, traduït al català del portuguès per Josep Roca, no només relata les causes que han mogut la vida del bisbe bagenc a Araguaia, a la selva amazònica, sinó els motius de motius de fons que té per fer el que fa i viure com viu. L'obra és fruit de les entrevistes a 30 persones que han conviscut i coneixen estretament Pere Casaldàliga.

A les 30 entrevistes que ha fet l'autora, entre elles a persones que viuen amb el bisbe, la periodista els pregunta sobre què pensen sobre el missioner claretià, etern candidat a premi Nobel de la Pau.Tot aquest material l'ha agrupat al voltant de les grans causes que ha defensat i continua defensant el bisbe Pere Casaldàliga.

Segons els responsables de l'editorial, el llibre «vol presentar-nos i ajudar-nos a conèixer les grans causes del bisbe i la relació que té amb la gent que l'envolta i amb alguns grups significatius com les dones, els indígenes, els camperols sense terra, el conflicte amb el latifundi, la seva relació amb l'Església de Brasil, amb Roma i amb altres països de Llatinoamèrica». Una altra part significativa del llibre recull el temps més actiu de Pere Casaldàliga, és a dir, els anys en què va conviure amb els governs militars del Brasil.

Tavares, nascuda a Rio de Janeiro, és periodista formada en les Facultats Integrades Hélio Alonso, mentre que el traductor Josep Roca és un missioner claretià, que va ser ordenat sacerdot el 1979 i que entre 1984 i 2010 va exercir la seva tasca en la missió amazònica a la frontera brasilera amb Bolívia.