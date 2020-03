Montserrat prohibeix fer petons i tocar la Moreneta per evitar propagar el coronavirus

Les mesures preventives per evitar contagis de coronavirus també han arribat al Monestir de Montserrat on, entre altres limitacions, el santuari prohibeix des de diumenge passat que es besi o es toqui la imatge de la Moreneta. També s'han buidat totes les piques d'aigua beneïda, durant les celebracions eucarístiques no es fa el tradicional gest de la pau i les hòsties s'entreguen a la mà a l'hora de combregar.

A través d'un comunicat, el monestir explica que si bé els pelegrins poden seguir veient de prop la figura de la Mare de Déu, s'han hagut d'introduir alguns canvis "amb l'objectiu de vetllar per la salut de tots els pelegrins, d'acord amb les indicacions donades pels organismes corresponents de l'Església". Ara per ara no s'ha establert una data concreta per deixar d'aplicar aquestes limitacions.