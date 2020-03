El nombre de viatgers al ramal del Bages de Ferrocarrils creix més del 7 % l'últim any

El nombre de passatgers al ramal que va cap al Bages de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat es va incrementar el 2019 amb un 7,38 %. Entre les estacions d'Abrera, la primera després que es bifurqui el recorregut, i Manresa Baixador, a l'altre extrem, es van comptabilitzar l'any passat 1.316.812 viatgers, 90.542 més que el 2018, amb la qual cosa es manté la tendència creixent dels darrers set anys, després d'un període de frenada i d'alts i baixos que hi va haver a començament de la dècada actual.

L'increment més important es va donar a l'estació de Castellbell i el Vilar (amb un 16,5%) si bé es manté com l'estació amb menys densitat de viatgers de tota la línia, just per sobre dels 7.000 anuals. A l'altre extrem (pel que fa al territori bagenc), l'estació de Monistrol és la que continua registrant un volum més elevat de passatgers (més de 241.000 el 2019), tenint en compte que bona part dels usuaris hi fan parada per connectar amb el cremallera que va cap a Montserrat. En paral·lel, l'estació que enllaça amb l'aeri, és la segona amb més volum de passatgers (157.371 el 2019), i també va ser la que més va créixer percentualment l'any passat després de la de Castellbell (amb un 12,4 %).

La ciutat de Manresa també registra un volum important, especialment l'estació de Manresa Baixador, que l'any passat va superar els 153.000 passatgers. En el seu conjunt, les tres estacions que Ferrocarrils de la Generalitat té a la la capital del Bages van sumar l'any passat uns 20.000 passatgers més que el 2018, amb una suma total de més de 309.000 usuaris. L'estació d'Olesa, en aquest cas al Baix Llobregat, va registrar més de 332.000 usuaris.

De fet, totes les estacions de la línia des d'Abrera fins a Manresa Baixador van tenir l'any passat increments de passatgers per sobre del 4 %.



A l'Anoia creix, però menys

El ramal de la línia de Ferrocarrils que va cap a l'Anoia també va créixer el 2019, si bé ho va fer en menor mesura que la del Bages. En total, les estacions compreses entre Sant Esteve Sesrovires (la primera que es troba després de la bifurcació a Martorell) i Igualada, van sumar l'any passat 818.256 passatgers, 15.866 més que el 2018, el que suposa un increment de l'1,97 %.

Igualada i Piera són, amb diferència, les estacions que acumulen un volum més important de passatgers, i també les que l'any passat van tenir un increment percentual de viatgers més nombrós, juntament amb la de Masquefa. En el cas de l'Anoia, les estacions de Vilanova del Camí, Vallbona i Capellades van perdre passatgers respecte el 2018, amb volums d'entre l'1,1% i el 4,5 %, per bé que el còmput global de la línia va ser positiu.



Xifres rècord al cremallera

Per altra banda, i tal com ja va avançar aquest diari en l'edició del 18 de febrer passat, tant el funicular de Sant Joan com el cremallera de Montserrat van registrar un rècord històric de passatgers el 2019. Pel que fa al cremallera, l'increment va ser de gairebé el 5 %, mentre que el del funicular va arribar fins al 23 %.

Pel que fa al tren del ciment, que també gestiona FGC al Berguedà, va tenir 23.406 validacions.