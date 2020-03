Navarcles subvencionarà el lloguer de locals per incentivar el comerç

L'Ajuntament de Navarcles ha creat una línia d'ajuts de lloguer per a l'obertura de nous establiments comercials i de serveis, amb l'objectiu de revitalitzar els negocis i de facilitar que els que havien quedat buits tornin a recuperar l'activitat.

La proposta preveu dues fórmules d'ajuts. D'una banda, es concedirà el 50 % del preu del lloguer a les persones que obrin un nou establiment, amb un import que pot arribar fins als 250 euros mensuals i per a un màxim de sis mesos. De l'altra, hi haurà una subvenció de fins al 80 % del preu del lloguer a les persones que reobrin un comerç tradicional, en aquest cas amb un import màxim de 400 euros mensuals i per un termini no superior als sis mesos. En totes dues línies, els locals no podran superar els 250 metres quadrats i no poden ser negocis dedicats a l'hostaleria ni la restauració.

Amb aquesta mesura l'Ajuntament vol començar a posar fre «a la disminució gradual d'establiments comercials» apunta el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Aleix Solé. Explica que s'ha volgut incentivar més la reobertura de negocis tradicionals «perquè volem mantenir la coherència comercial i perquè valorem molt aquests negocis, que han estat una part fonamental en el desenvolupament de l'economia interna de Navarcles». En aquest sentit, ha indicat que per optar a l'ajut del fins al 80 % «la nova activitat que s'iniciï haurà de tenir una certa relació amb el negoci anterior». Es considera tradicional la botiga que va obrir abans del 1990.

A banda d'aquests ajuts i amb aquesta mateixa idea, l'Ajuntament ha creat una borsa de locals buits, que està a disposició de qualsevol persona interessada que el vulgui consultar.