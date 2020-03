Castellbell i el Vilar, pendent d'un possible cas de coronavirus

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar està pendent d'un possible cas de coronavirus al municipi, el d'una persona que aquest matí de divendres ha presentat símptomes i ha alertat el departament de Salut, segons informa el propi consistori en un comunicat. El pacient, del qual no n'ha transcendit ni el sexe ni l'edat, està pendent de rebre el resultat de la prova a què s'ha sotmès.

Des de l'Ajuntament es demana tranquil·litat a la població. Aquest divendres mateix, s'ha aprovat un decret d'alcaldia a través del qual s'ha decidit mantenir l'activació del Pla DUPROCIM en fase d'emergència. Es mantenen les línies de telèfon actives per respondre qualsevol petició d'informació a través dels números 93 834 03 50 o bé al 93 828 20 20 i demana que qualsevol persona que tingui símptomes del coronavirus es posi en contacte amb el departament de Salut a través del 061 o bé del 112.

L'equip de govern fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana als veïns i veïnes que es quedin a casa i no surtin si no és per una situació urgent. Finalment, es demana a tota la ciutadania sentit comú i que consulti les fonts oficials i segueixi les recomanacions i mesures adoptades per part de les autoritats, tant de l'Estat com de la Generalitat.