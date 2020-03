Música per la Llibertat d'Artés atura temporalment les cantades

Música per la Llibertat, la iniciativa que va arrencar a Sant Fruitós fa dos anys i quatre mesos i que des de quatre dies després veïns d'Artés l'han portat a terme de manera ininterrompuda per reclamar la llibertat dels independentistes presos, atura aquest divendres les seves actuacions periòdiques com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, però amb l'objectiu de reprendre-les quan es restableixi la normalitat.

Fonts de Música per la Llibertat han explicat que l'aturada s'ha decidit perquè "no volem posar en risc a ningú". Dijous al vespre encara es va fer una cantada al parc de Can Clusellas, la número 859, amb una seixantena de persones participants, tocant i cantant el "Cant dels ocells".

Va ser l'1 de novembre del 2018, amb l'empresonament de líders independentistes, quan una santfruitosenca, Anna Ortega, treia la pols a la seva flauta travessera, se n'anava a la porta de l'ajuntament, interpretava El cant dels ocells i feia la promesa que ella es mantindria ferma en aquest gest fins que els presos del procés sortissin en llibertat de les seves cel·les.

Aquella iniciativa individual i que naixia sense el suport de ningú, es va donar a conèixer a través de Facebook i de contactes de l'entorn familiar i d'amistat de la mateixa Ortega. L'endemà, un grup de Manresa també s'afegia al compromís. I ràpidament Artés (el dia 4) i Santpedor els dies següents, i fins a un total d'una setantena de poblacions de tot el país que s'hi van adherir.