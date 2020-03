Sallent es dota d'un Pla Local de Joventut per als propers quatre anys

L'Ajuntament de Sallent ha donat llum verd a un nou Pla Local de Joventut que ha de tenir vigència per als propers quatre anys. El document va tirar endavant en el ple municipal celebrat pel consistori dimecres gràcies als 7 vots favorables de l'equip de govern (ERC), mentre que Junts per Sallent es va abstenir i Fem Poble hi va votar en contra.

La regidora de Joventut, Sílvia Tardà, va explicar que el darrer pla era del 2016 i que, per tant, calia una actualització i que ja l'anterior govern va encarregar una diagnosi per elaborar el document i en va començar la redacció. Tardà va reconèixer que la diagnosi potser no era del tot ajustada, però que s'ha donat prioritat a la finalització del pla «perquè amb ell s'opta a tota una sèrie de recursos econòmics i tècnics». En aquest sentit, va apuntar que el seu contingut s'ha fet «no tant tenint en compte la diagnosi prèvia com la visió professional de la persona que fa la intervenció directa amb els joves des del punt d'informació juvenil i des de l'institut».

En un comunicat, Fem Poble argumenta el seu vot contrari perquè afirma que el pla s'ha elaborat a partir de «dades desactualitzades, poca participació i amb grans propostes i intencions que no se sap com s'executaran». En aquest sentit, Fem Poble remarca que «en un municipi tan envellit com Sallent és un repte que els joves se sentin integrats i part activa del municipi». Per això, la candidatura municipalista considera que el document neix «coix» i que la metodologia emprada «invalida tot el pla».

Un dels motius que indiquen és que el pla «es basa en un diagnòstic fet per la Diputació de Barcelona el 2018 i que utilitza dades desactualitzades del 2011, 2015 i 2017» i que el document també es basa en entrevistes i trobades «que, segons indica la mateixa diagnosi, són un fracàs participatiu».

Aquesta formació també ha explicat que moltes de les propostes que inclou el Pla Local de Joventut «ja s'estan duent a terme». O que d'altres, com la ubicació del punt d'informació juvenil, la Turbina, a la Sala Contramestres, «venen del govern anterior». Una de les novetats, el Consell de Joves i Adolescents genera dubtes a Fem Poble. La formació ha demanat que «no s'institucionalitzi, com amb el Consell d'Infants, i que sigui assembleari perquè tots els joves s'hi sentin representats».