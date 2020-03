L'ascensor de Sallent opta a un prestigiós premi arquitectònic

L'ascensor públic que permet l'accés al barri de la Rampinya de Sallent és una de les obres nominades als prestigiosos premis que convoca el portal web Plataforma Arquitectura. Són uns guardons que es lliuren a obres fetes en països de parla hispana amb un total de 17 categories, i en aquest cas competeix en l'àmbit d'infraestructures. L'ascensor sallentí, obra de la firma manresana Santamaria Arquitectes, competeix amb sis candidatures més: un baixador d'autobusos de Puerta de Moguer, un pont flexible de Monterrey (Mèxic); una marquesina de bus de Palafolls; una àrea d'intercanvi de transports de Palma; i una seu d'operacions portuàries a Motril. Les votacions es tancaran a final de mes.

L'ascensor es va posar en servei el juliol de l'any passat. Es tracta d'una instal·lació que salva els disset metres de desnivell que hi ha entre el tram urbà de l'antiga carretera de Manresa a Berga (car-rer Estació), a l'altura del parc de Bombers, i el de la Concepció, situat al capdamunt del barri de la Rampinya. La infraestructura es va fer per millorar la comunicació entre el barri i el nucli urbà, especialment per a les persones amb problemes de mobilitat i per a desplaçaments amb cotxet o amb alguna càrrega.

A més a més, es van aprofitar els treballs per fer una nova urbanització del carrer de la Concepció, del qual se'n van suprimir les voreres, i al seu extrem es va habilitar una plataforma que serveix de mirador des de la part superior de la torre de l'ascensor, que ofereix unes magnífiques vistes al poble i al riu.

D'altra banda, també es va condicionar la base de la torre perquè fes les funcions de parada de bus en sentit sud. Es va projectar i realitzar una estructura integrada amb l'entorn i que té continuïtat des de l'ascensor fins a pràcticament a l'altura del restaurant l'Ospi, de manera que la mateixa caixa de l'ascensor té un espai sota cobert per als usuaris del bus.