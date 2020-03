Súria postposa sense data la celebració de les Caramelles d'enguany

Les colles caramellaires i l'Ajuntament de Súria han acordat l'ajornament de les Caramelles d'enguany, que s'havien de celebrar els dies 11 i 12 d'abril, per les dificultats de mantenir la programació d'assajos i preparatius per a la festa, a causa de l'afectació de les mesures contra la propagació del coronavirus. Així ho ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat emès aquest dissabte a la tarda, en el qual explica que la nova data s'anunciarà "oportunament".

Tant les colles caramellaires com l'Ajuntament lamenten els inconvenients que pugui causar aquesta decisió, que tanmateix consideren necessària per l'excepcionalitat de la situació provocada per la pandèmia i la importància de contribuir a aturar la seva expansió amb la col·laboració de tothom.

Suspensió dels actes festius de la Fira de Rams

L'Ajuntament de Súria també ha decidit suspendre els actes festius de la Fira de Rams, incloent-hi la Trobada Gegantera i la celebració de l'aniversari de la Cobla Súria, després de mantenir contactes amb els organitzadors d'aquests esdeveniments. Pel que fa als actes religiosos del Diumenge de Rams i de Setmana Santa, es seguiran les directrius que es marquin des de la Parròquia de Sant Cristòfol i el Bisbat de Solsona en funció de l'evolució de la malaltia.