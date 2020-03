L'escola Doctor Ferrer d'Artés avisa del contacte d'una mestra amb un infectat pel Covid-19

L'escola d'educació infantil i primària Doctor Ferrer d'Artés, ha avisat aquest dilluns al matí del contacte directe d'una mestra d'infantil amb un familiar que ha donat positu en la prova de la covid-19. La professora ha presentat alguns símptomes lleus, però està confinada a casa seva i hores d'ara no està confirmat que s'hagi contagiat del coronavirus.



«No hi ha cap cas confirmat de ningú del centre que estigui infectat pel Covid-19», puntalitzava aquest matí la regidora d'Ensenyament d'Artés, Eli Carracedo, després d'haver parlat directament amb la direcció del centre, «però s'ha seguit el protocol d'avís a totes les famílies» tal i com recomana el departament de Salut en aquests casos.



Tan bon punt s'ha conegut el cas, l'escola ha contactat amb el Centre d'Atenció Primària d'Artés, que és qui ha indicat la necessitat d'avisar tot l'entorn de la mestra d'educació infantil sobre la situació, i això inclou els alumnes de l'escola, que igualment ja va tancar portes des de dijous passat com la resta de centres de Catalunya. La direcció de l'escola ha enviat un comunicat intern a les 400 famílies dels escolars del centre explicant el cas, si bé la regidora insisteix que «no hi ha cap alarma», i simplement s'han seguit les recomanacions dels serveis sanitaris per mantenir informades les famílies sobre la situació. Carracedo explicava que la mestra està confinada a casa seva amb simptomatologia lleu, i sense que s'hagi confirmat que es tracti d'una infecció per coronavirus, i si no va a més, és possible que ni tan sols se li acabi fent la prova, apuntava la regidora.



En el comunicat que s'ha enviat als pares dels alumnes es recomana continuar amb el confinament actual als domicilis decretat per l'administració, i que en cas de presentar símptomes es truqui al 061 o es contacti amb el CAP més proper.



La regidora d'Ensenyament, Eli Carracedo, afegia que amb aquest comunicat també es vol conscienciar les famílies que tinguin una especial cura a l'hora d'evitar el contacte dels nens amb els avis, tenint en compte que «els infants potser no tenen símptomes o són molt lleugers, i en canvi, poden ser igualment transmissors de la malaltia» i afectar la gent gran, que és el col·lectiu més vulnerable pel coronavirus.