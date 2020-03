Cuixart surt de Lledoners per resoldre «qüestions ineludibles» de la seva empresa

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha sortit aquest dilluns al matí de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per resoldre "qüestions ineludibles" a la seva empresa Aranow, segons han explicat fonts de l'entitat a l'ACN. Es tracta doncs, segons aquestes mateixes fonts, d'una sortida excepcional per solucionar temes que només pot fer ell com a màxim representant de l'empresa de Sentmenat (Vallès Occidental) que es dedica a la fabricació de maquinària per a envasats. En canvi, Cuixart no farà les tasques de voluntariat a la tarda. Tots els polítics presos, excepte Cuixart, han decidit no sortir de la presó per treballar o cuidar d'un familiar en compliment de l'article 100.2 per la situació del coronavirus.