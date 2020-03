Montserrat acull 30 persones a l'única missa oberta del país

La missa d'ahir diumenge a les 11 del matí a l'abadia de Montser-rat, l'única oberta de tot Catalu-nya, va ser presenciada per una trentena de fidels. La cerimònia, que es va poder seguir per Internet i a través de la Xarxa de Televisions Locals, va tenir molt menys públic de l'habitual a causa del coronavirus. A més, des de dijous, els cantants de l'Escolania estan confinats i el cant del Virolai es posa amb una gravació al final de la missa.

A l'esplanada del monestir només es va poder veure amb comptagotes algunes poques desenes de turistes, sobretot estrangers, que ja havien planificat pujar-hi. Dissabte van tancar el tren cremallera i els funiculars, i ahir ja no van obrir ni les botigues ni els restaurants.