Sallent culminarà enguany el pla de la Llei de Barris iniciat fa una dècada

L'edifici de Contramestres, un equipament que s'ha anat restaurant i habilitant en diverses fases i actuacions com a espai multifuncional, concentrarà el gros de les últimes inversions que hi destinarà l'Ajuntament de Sallent en el marc de la Llei de Barris. Un pla, promogut per la Generalitat amb el cofinançament dels consistoris a final de la dècada passada, i que en el cas d'aquest municipi bagenc es va incorporar el 2010 per recuperar i reimpulsar, especialment, l'estructura urbana a l'entorn del riu. Enguany es materialitzaran les darreres actuacions i, per tant, es completarà i tancarà una dècada després el Pla de Barris.

El consistori sallentí va aprovar en el darrer ple municipal una proposta de modificació del pla financer del projecte d'intervenció integral al barri de la riba del Llobregat. El regidor d'Urbanisme, Miquel Estruch, va explicar que «no es poden crear partides noves, però sí reubicar diners procedents de romanents generats d'altres partides» per destinar-les als projectes pendents que es considera que culminen els objectius amb què va néixer la Llei de Barris, i en aquest cas el pla concret de Sallent. En aquesta línia, Estruch va concretar que es prioritza la partida per rehabilitar el xamfrà de l'edifici de contramestres, amb l'objectiu de destinar-lo a la creació de tres habitatges, amb una quantia de 128.000 euros. Estruch va subratllar que aquesta actuació, més enllà de la recuperació de l'entorn del riu, «va en la línia de promoure l'habitatge, ja que disposarem de tres pisos de propietat municipal amb una finalitat totalment social».

La segona priorització també està centrada en aquest equipament, que acull diverses entitats i que, segons va concretar Estruch, properament també acollirà l'Edifici Juvenil. Una de les inversions que preveu el pla financer aprovat va destinada a instal·lar-hi una caldera de biomassa i domòtica, «de manera que permeti controlar la simultaneïtat d'usos, perquè no tots els locals funcionaran alhora». Aquesta instal·lació suposarà una inversió de 70.000 euros i pràcticament completaria la intervenció de l'edifici de Contramestres.

La modificació del pla financer del projecte d'intervenció integral del barri de la riba del Llobregat, que inclou aquestes actuacions, entre d'altres, es va aprovar amb el suport de tots els grups (ERC, que hi governa amb majoria, Junts per Sallent i Fem Poble, que són a l'oposició). El portaveu de Junts per Sallent i exalcalde, David Saldoni, va posar en relleu el fet que amb aquest acord es tanqui un pla de la Llei de Barris engegat deu anys enrere i que, malgrat que durant quatre o cinc anys va estar paralitzat per la falta de finançament per part de la Generalitat, «ha suposat una injecció al municipi de Sallent de 5 milions d'euros, que s'ha traduït en una transformació urbanística durant aquests deu anys, començant pel carrer del Portalet de l'Om, el del Cós, l'obertura del SIAD als baixos de la casa Torres Amat...», i també en «habitatges reformats i façanes rehabilitades, com és un molt bon exemple la carretera, molt canviada en relació amb fa deu anys».

També dins d'aquest pla hi ha hagut una de les actuacions més emblemàtiques i de més envergadura, la de la creació del centre cultural de la Fàbrica Vella, i altres intervencions amb una incidència urbanística molt directa, com ara l'ascensor que connecta el barri de la Rampinya amb la mateixa carretera i el centre del poble.

Per la seva banda, el portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, va argumentar que, «tot i que aquest Pla de Barris ja ens queda una mica lluny en el temps», donaven suport a la modificació del pla financer «perquè ens sembla cor-recte per les actuacions a les quals es destina».