Ajuntaments del Bages debaten sobre nous models de recollida de deixalles

Més d'una trentena de representants polítics i tècnics dels ajuntaments que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus van participar dies enrere en una visita i jornada informativa al Parc Ambiental de Bufalvent, amb l'objectiu de compartir coneixements i propostes per augmentar els índexs de recollida selectiva municipal, tal com marca la normativa. La sessió (que va tenir lloc abans de la crisi del coronavirus) va tenir la col·laboració del Camp d'Aprenentatge del Bages i va començar amb una visita a les instal·lacions del Parc. Posteriorment, es van fer xerrades informatives sobre el Consorci i els seus serveis, les ordenances municipals relacionades amb residus i els models de recollida que ja s'han posat en marxa –o està previst– en diferents municipis i que permeten augmentar els índexs de reciclatge: porta a porta i contenidors tancats amb control d'accés. La jornada va acabar amb unes taules participatives en què els assistents van poder interactuar i debatre sobre aquestes qüestions.