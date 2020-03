Les residències IBADA de Navarcles i Castellgalí no troben material per atendre a la gent gran

Les residències no troben material per atendre a les persones grans i en el cas de comprar-lo ha quedaria requisat a la frontera, segons explica a Fundació Ibada. Es reclama que des de les institucions s'atengui a la gent gran. "Volem denunciar la manca de material de protecció per poder evitar contagis. Per sort s'està demostrant que tenim uns professionals molt implicats, que treballen amb molta cura i expertesa, però això no implica que ho estan fent en condicions molt dures" assegura Maria Bosch, directora general de la fundació IBADA.

Ibada també explica que encara no han tingut cap visita de serveis mèdics quan s'ha comunicat una situació amb febre per determinar si és o no coronavirus. L'únic que han rebut ha estat indicacions perquè s'aïlli la persona, "i així s'ha anat fent tant com s'ha pogut, però els espais són els que són". IBADA entén que els serveis mèdics també estan saturats. "Hem tingut contactes amb proveïdors estrangers per la compra de material i no el podem adquirir perquè no passarà les duanes, ja que serà requisat pel Ministeri. Si el volen requisar endavant, però que el reparteixin ara i no d'aquí a uns dies, quan esperem no sigui tan imprescindible" afegeix Bosch.

La Fundació IBADA afirma que "ja no és el moment de ser comprensius, és el moment d'exigir que ens tinguin en compte". La nostra crida rau en la seguretat de tothom: gent gran, treballadors i la societat en general.