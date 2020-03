Sant Joan de Vilatorrada anuncia mesures per mitigar l'impacte de la Covid-19

La prioritat número u ha estat prendre mesures d'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Així com la coordinació amb el Consell Comarcal del Bages per poder dur a terme l'entrega de les targetes moneder pels infants en risc que tenen beca menjador.

S'han pres mesures d'atenció a les persones, especialment de veïns i veïnes que es troben en situació de vulnerabilitat.

El banc d'aliments, a través de la Creu Roja, continua amb el funcionament habitual. S'ha creat un grup de persones voluntàries per donar suport a persones vulnerables en el marc de l'emergència sanitària actual. I un grup de dones voluntàries estan cosint mascaretes i bates pels diferents serveis municipals que ho requereixin.

El telèfon de la policia local (938764092) es troba a disposició de tots els veïns i veïnes per tal de resoldre qualsevol necessitat bàsica.

El Govern municipal format per Alternativa per Sant Joan i PSC fan una reunió de coordinació diària per posar en comú les diferents mesures que s'estan adoptant.

La tarda de divendres van anunciar a través de les seves xarxes socials que estan treballant en un paquet de mesures socials i econòmiques, que aniran anunciant al llarg d'aquests dies.

Entre aquestes ja hem conegut:

1) Una borsa de personal voluntari per aquelles persones que necessitin que els facin la compra.

2) El contacte que posa a disposició el CIO per a resoldre dubtes als comerciants i empreses del municipi.

3) La suspensió de la quota de l'escola bressol municipal, l'escola de música i l'escola d'adults.

El govern està a l'espera que la Diputació de Barcelona comuniqui la modificació del calendari fiscal d'enguany, que ja han pogut saber a través de la pròpia Diputació que tindrà modificacions degut a la situació d'excepcionalitat.

Un dels aspectes que l'executiu vol incidir és en el compliment de les restriccions d'activitats i mobilitat per el Covid-19. La Policia Local està treballant per fer complir tot allò que les autoritats sanitàries estan dient de norma com a prevenció a l'espai públic. En aquest sentit s'han aplicat les primeres sancions per incompliment de les mesures de restricció de moviment decretades per l'estat d'alarma.

El govern municipal seguirà treballant els propers dies per anunciar noves mesures.