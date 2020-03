Una dona de 85 anys, primera víctima de la Covid-19 a Navarcles

L'Ajuntament de Navarcles ha informat aque una veïna del municipi, de 85 anys d'edat, ha mort a causa de la Covid-19. En un comunicat difós a través de les xarxes socials, el consistori ha concretat que, fins ara, sis persones del poble han donat positiu en les proves per detectar el coronavirus, i que en tots els casos "s'estan seguint els protocols dictats per les autoritats sanitàries, depenent de cada cas".

L'Ajuntament subratlla que està realitzant "un seguiment diari de les incidències que es generen al municipi a causa de l'epidèmia de coronavirus", seguint "estrictament les mesures i restriccions dictaminades pel Govern estatal, la Generalitat de Catalunya i les autoritats sanitàries en el si de l'estat d'alarma i d'emergència sanitària".

En aquest sentit, concreta que a través de Serveis Socials s'està realitzant "un seguiment a totes aquelles persones de 70 anys o més que viuen soles o en parella per tal de conèixer el seu estat de salut i per poder detectar si necessiten algun tipus d'ajuda", com per exemple per anar a comprar.

En el comunicat reitera la necessitat de respectar el confinament domiciliari i destaca que l'Ajuntament, a través dels Vigilants Municipals i amb l'ajuda de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, "està vetllant per al compliment de les mesures i perquè els veïns i veïnes no surtin de casa si no tenen una causa permesa, autoritzada o justificada", i subratllen que no complir la normativa actual pot comportar sancions econòmiques, que ja s'han començat a aplicar.

El consistori navarclí ha expressat públicament el seu condol a la família i amics de la veïna que ha perdut la vida.