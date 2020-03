El govern de Sallent es dona de marge uns mesos per decidir on fa la nova residència

El nou govern d'ERC a l'Ajuntament de Sallent decidirà en els propers mesos si manté la proposta de construir la nova residència a l'entorn de la Fàbrica Vella com defensava l'anterior executiu liderat per JxC, o si li busca un altre emplaçament. Una qüestió que es vol estudiar amb detall i de forma consensuada amb l'oposició «perquè la inversió que s'hi ha de fer és enorme», segons explicava l'alcalde, Oriol Ribalta, remarcant la necessitat de disposar d'aquest equipament com abans millor, per bé que el pressupost d'enguany encara no hi destina cap partida perquè l'Ajuntament està inmers en un Pla Econòmic i Financer.

Quan era a l'oposició, ERC havia posat en qüestió l'emplaçament de la Fàbrica Vella per la seva proximitat al riu fins que, per llei, fa un parell d'anys l'anterior govern va haver de refer el projecte inicialment previst precisament per allunyar uns metres l'edifici del riu i treure'l de la zona inundable.

Aquesta nova proposta, que tindria un cost estimat de 7,5 milions d'euros, «ja s'ajusta al que ERC demanava, i ara ja compleix tots els permisos», explicava Ribalta, però igualment «des d'ERC ens vam comprometre a estudiar altres possibles alternatives i això és el que estem fent». Es refereix, per exemple, a Cal Sala o als pisos de davant del pavelló que els republicans ja havien defensat en el seu dia, però sense descartar ara que la nova residència finalment s'acabi construint a l'entorn de l'antiga fàbrica.

Idoneïtat i temps

Amb el projecte refet i ajustat a llei «el risc d'inundabilitat ja no ens fa dubtar, i ara la decisió ja és més aviat una qüestió d'idoneïtat i de temps», diu Ribalta, en funció del lloc que es consideri més indicat per fer-la i de quan se'n podrà disposar. Tenint en compte l'envergadura de l'obra, Ribalta considera que s'ha d'analitzar «molt bé».

L'alcalde admet que construir la residència en un altre lloc «implica més temps, perquè obligaria, com a mínim, a fer un projecte nou», i possiblement a tramitar l'adquisició dels nous terrenys, mentre que els de la Fàbrica Vella ja són de propietat municipal.

Per altra banda, una nova ubicació, deixaria a l'aire el cost de l'obra, que tanmateix podria acabar sent més econòmic. «Si ens costés igualment 7,5 milions, a efectes reals seria més barat», tenint en compte que a la zona de la Fàbrica Vella «ja s'hi han invertit 1,5 milions en millores, modificacions i reformes de l'entorn», diu Ribalta, si bé no ho apunta com a crítica entenent que no s'hauria fet en va; encara que la residència es fes en un altre lloc «no són diners perduts perquè aquest espai podria servir igualment per a altres possibles serveis i equipaments».

Preocupa el finançament

Més enllà de la ubicació, l'Ajuntament també està estudiant la manera d'ajustar el màxim el projecte de la residència a les possibilitats econòmiques, «que ara per ara és el que més ens preocupa».

«Estem preparant l'estructura financera de l'Ajuntament per poder afrontar una gran inversió com aquesta per a la qual ara no està preparat després que s'ha demanat un Pla Econòmic i Financer», diu Ribalta. «No és cap crítica» a la gestió del govern anterior, recalca, però recorda que en els dos darrers exercicis (2017 i 2018) l'Ajuntament de Sallent ha trencat amb la regla de la despesa perquè ha gastat més del que ha ingressat. Ara es vol frenar aquesta tendència amb el Pla Econòmic i Financer «que hem de complir i sense tornar a trencar aquesta regla per tercer any o no podríem invertir fins al 2023» segons la Llei d'Estabilitat Pressupostària. En canvi, d'aquesta manera «complim per poder invertir el 2021».

La construcció de la nova residència acumula hores d'ara uns tres anys de retard. Si hagués prosperat el projecte inicial, i segons el calendari previst, els treballs haurien començat a final del 2016 amb la idea de poder estrenar el nou edifici al llarg del 2019. Tanmateix, el projecte es va haver de refer per adaptar-lo a una nova realitat legal que allunyés l'edifici del riu, i ara hi ha una situació de parèntesi que no preveu iniciar l'obra com a mínim fins el 2021.